***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 15:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 11.01.2021 tarihinde ihraç edilen 2.250.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BO1 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 15.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909644
BIST
17:381.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 23,65
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.563
En Düşük
1.547
17:386,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0821
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:388,4350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0910
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:38407,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -4,92
|Açılış
|: 407,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VAKFN
|12,32
|12.591.245
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.319.939
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,92
|200.592.054
|% -8,95
|
|KOZAL
|153,40
|4.224.557.857
|% 6,38
|
|SASA
|37,86
|1.703.098.384
|% 9,99
|
|THYAO
|12,34
|1.191.878.313
|% 2,83
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|GUBRF
|73,20
|954.179.212
|% 5,86
|
|EKGYO
|2,54
|503.720.084
|% 0,79
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,46
|215.507.292
|% 1,39
|
|ALBRK
|2,32
|307.176.148
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,73
|360.781.718
|% 1,11
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9507
|6,9536
|% -1,17
|
|Euro
|8,4311
|8,4350
|% -1,07
|
|Sterlin
|9,6358
|9,6841
|% -0,83
|
|Frank
|7,7738
|7,8207
|% -1,06
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% -1,18
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,16
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,69
|
Seans Raporu
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Yüzde 9.99 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 892, 103 adet işlem
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17:47LIDFA
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