***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 16:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 23.03.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01BZ7 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 16.02.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909940
BIST
16:271.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.555
16:276,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:278,4755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0209
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:27404,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,32
|Açılış
|: 404,92
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:27
|BSOKE
|3,74
|266.208.581
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.396.566
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.278.406.726
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|24,08
|200.035.930
|% -7,88
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,24
|32.463.664
|% -5,90
|
|KOZAL
|149,10
|2.213.486.691
|% 0,27
|
|PETKM
|5,18
|2.110.825.116
|% 0,97
|
|GUBRF
|77,05
|1.561.021.872
|% 5,33
|
|SASA
|41,64
|1.278.406.726
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,53
|1.190.419.853
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,56
|1.070.352.466
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.190.419.853
|% -0,39
|
|PETKM
|5,18
|2.110.825.116
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,90
|513.435.831
|% -0,68
|
|TSKB
|1,77
|309.850.481
|% 0,57
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9857
|6,9907
|% 0,38
|
|Euro
|8,4688
|8,4755
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6723
|9,7208
|% 0,19
|
|Frank
|7,8099
|7,8570
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,20
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-15,66
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.737
|-14,00
|
|Tam
|2.683
|2.751
|-13,57
|
|Yarım
|1.297
|1.331
|-6,56
|
|Çeyrek
|651
|665
|-3,28
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,22
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 29 kaybederek (% -0.68 ) 1, 639
-
16:40XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 27, 266.00 milyon TL de
-
16:40KRGYO
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 929, 136 adet işlem
-
16:38PSDTC
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 721 adet işlem
-
16:38PSDTC
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 721 adet işlem