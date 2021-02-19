***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2021 16:31
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.250.000 Nominal tutarlı, 26.03.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01C05 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 19.02.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911055
BIST
16:241.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,81
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:246,9547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:248,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
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8,4791
En Düşük
8,4198
16:24396,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,24
|Açılış
|: 396,58
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:22
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.139.441
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.396.033
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.196.372
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,10
|1.931.654.186
|% 8,63
|
|GUBRF
|83,00
|1.868.847.857
|% 8,50
|
|KOZAL
|147,60
|1.562.422.909
|% -2,96
|
|KARSN
|5,30
|1.146.320.770
|% 3,72
|
|GARAN
|9,38
|1.124.256.965
|% 0,54
|
|KARSN
|5,30
|1.146.320.770
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,44
|482.428.387
|% -0,81
|
|PETKM
|5,23
|1.016.632.208
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,49
|263.009.129
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,49
|770.498.910
|% 2,75
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9483
|6,9517
|% -0,18
|
|Euro
|8,4293
|8,4343
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7337
|9,7825
|% 0,19
|
|Frank
|7,7505
|7,7972
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% -0,20
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,07
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.644
|2.684
|-8,00
|
|Tam
|2.632
|2.698
|-5,36
|
|Yarım
|1.272
|1.305
|-2,60
|
|Çeyrek
|638
|653
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-0,70
|