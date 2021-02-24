***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 15:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 20.01.2021 tarihinde ihraç edilen 2.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BQ6 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 24.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912197
BIST
16:201.498
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -19,39
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:207,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0859
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1911
En Düşük
7,0712
16:208,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1034
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7400
En Düşük
8,5921
16:20415,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,83
|Açılış
|: 415,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:20
|PKENT
|1.760,00
|5.871.534
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|KSTUR
|315,10
|1.477.189
|% 9,98
|
|DITAS
|15,48
|3.226.280
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.628.298
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.204.192
|% -9,96
|
|THYAO
|12,87
|1.812.269.504
|% -1,15
|
|KOZAL
|135,90
|1.799.629.367
|% 1,87
|
|SASA
|39,06
|1.694.247.979
|% 7,54
|
|GUBRF
|76,40
|1.513.419.175
|% -7,11
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,33
|790.888.517
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,90
|295.564.285
|% -9,09
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|TSKB
|1,76
|473.172.140
|% -2,22
|
|ODAS
|4,08
|982.530.064
|% 2,51
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1841
|7,1911
|% 1,21
|
|Euro
|8,7229
|8,7400
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,0842
|10,1348
|% 0,85
|
|Frank
|7,8650
|7,9124
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9055
|1,9151
|% 0,86
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,87
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|35,72
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|17,28
|
|Çeyrek
|667
|683
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,85
|
Seans Raporu
16:20
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16:35PEGYO
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 359, 382 adet işlem
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 6 kaybederek (% -1.04 ) 1, 573
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16:31XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 24, 864.00 milyon TL de
-
16:31KRGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 759 adet işlem
-
16:30MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 512 adet işlem