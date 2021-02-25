***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 17:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.01.2021 tarihinde ihraç edilen 2.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BR4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 25.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912924
BIST
17:591.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:597,2177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:598,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1080
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:59412,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,18
|Açılış
|: 412,88
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.621.491
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.023.587
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,80
|919.990
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|KARSN
|4,24
|1.223.814.664
|% -9,79
|
|MNDRS
|3,50
|155.260.457
|% -9,79
|
|THYAO
|13,36
|2.707.177.181
|% 4,13
|
|PETKM
|5,21
|2.121.987.318
|% 0,97
|
|SASA
|41,28
|1.750.939.992
|% 3,36
|
|KOZAL
|127,80
|1.731.333.462
|% -4,27
|
|PGSUS
|88,00
|1.630.101.705
|% 6,28
|
|EKGYO
|2,28
|1.338.592.549
|% 0,44
|
|PETKM
|5,21
|2.121.987.318
|% 0,97
|
|TSKB
|1,71
|543.512.702
|% -1,72
|
|KARSN
|4,24
|1.223.814.664
|% -9,79
|
|IHLAS
|0,89
|227.317.135
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2143
|7,2177
|% 0,67
|
|Euro
|8,8272
|8,8342
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,1701
|10,2211
|% 0,63
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9142
|1,9238
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-27,17
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|65,79
|65,79
|-0,39
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem