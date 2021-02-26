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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2021 11:23



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Yönetim kurulumuzun 26.02.2021 tarihli, 2021/30 numaralı kararı ile:
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortağının olağan olarak 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 13:30'da Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İstanbul ili Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
17 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemi:
1.     Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.     Denetçi Raporlarının okunması,
4.     2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.     Yönetim Kurulu Üyeliklerinin ibrası,
6.     2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7.     Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8.     Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
                                        
9.      Denetçinin seçilmesi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913242


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Tam 2.758 2.828 13,21  
Yarım 1.333 1.368 6,39  
Çeyrek 669 684 3,20  
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