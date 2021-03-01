***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 18:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 05.04.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01C13 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 01.03.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913979
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -0,1315
|Açılış
|: 65,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 64,4300
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7862
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,1832
|Açılış
|: 15,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0800
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:056,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,09
|Açılış
|: 6,25
|
|Önceki Kapanış
|: 6,34
|
6,42
En Düşük
6,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2858
|7,2887
|% -1,83
|
|Euro
|8,7728
|8,7892
|% -2,01
|
|Sterlin
|10,1193
|10,1701
|% -1,86
|
|Frank
|7,9352
|7,9830
|% -2,39
|
|Riyal
|1,9362
|1,9459
|% -1,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,51
|
|Altın Gr.
|404
|405
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|0,01
|