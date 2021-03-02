***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 16:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 26.01.2021 tarihinde ihraç edilen 2.650.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BS2 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 02.03.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914504
BIST
17:491.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
17:497,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
17:498,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8610
En Düşük
8,7606
17:49406,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,00
|Açılış
|: 406,21
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler17:49
|SEKFK
|12,98
|94.091.358
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.167.133
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|68.689.930
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,83
|5.138.363.442
|% 7,46
|
|SISE
|7,74
|2.047.819.721
|% 1,98
|
|PETKM
|5,57
|1.861.526.943
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,41
|1.838.945.440
|% 2,55
|
|KOZAL
|131,20
|1.653.306.653
|% -3,74
|
|EKGYO
|2,41
|1.838.945.440
|% 2,55
|
|THYAO
|14,83
|5.138.363.442
|% 7,46
|
|PETKM
|5,57
|1.861.526.943
|% 3,53
|
|SISE
|7,74
|2.047.819.721
|% 1,98
|
|KARSN
|4,61
|1.037.452.280
|% 3,83
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3487
|7,3527
|% 0,78
|
|Euro
|8,8518
|8,8610
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,1866
|10,2377
|% 0,64
|
|Frank
|7,9695
|8,0175
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% 0,60
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-1,11
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,22
|
Seans Raporu
17:49
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17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
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17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem