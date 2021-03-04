***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 15:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 2.250.000 Nominal tutarlı, 08.04.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01C47 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 04.03.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915106
BIST
15:561.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:567,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:568,9754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
15:56410,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,42
|Açılış
|: 410,97
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KRVGD
|18,59
|270.428.523
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|153.383.244
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.130.524
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.747.888
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.829.627
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,96
|1.962.019.909
|% 0,27
|
|PETKM
|5,84
|1.113.008.517
|% 1,92
|
|SISE
|7,71
|1.007.390.758
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|942.486.635
|% 3,26
|
|PGSUS
|92,45
|746.707.814
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,45
|684.712.453
|% 0,82
|
|PETKM
|5,84
|1.113.008.517
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,35
|505.889.779
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,29
|942.486.635
|% 3,26
|
|SISE
|7,71
|1.007.390.758
|% 1,18
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4399
|7,4426
|% -0,04
|
|Euro
|8,9628
|8,9695
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,3395
|10,3914
|% -0,19
|
|Frank
|8,0154
|8,0637
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% -0,15
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,43
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.721
|2.790
|18,88
|
|Yarım
|1.315
|1.350
|9,13
|
|Çeyrek
|660
|675
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|0,15
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:05SANKO
Yüzde 5.51 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 958, 758 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 54 artarak (% 0.84 ) 1, 627
-
16:01XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 18, 154.00 milyon TL de
-
16:00HUBVC
Yüzde 5.28 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 554, 549 adet işlem
-
15:59GEDZA
Yüzde 6.12 oranında artışla 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 512 adet işlem