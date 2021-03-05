***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 18:33
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 09.04.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01C54 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 05.03.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915551
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,97
|Açılış
|: 411,35
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
413,34
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5460
|7,5466
|% 0,47
|
|Euro
|8,9916
|8,9998
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,3831
|10,4352
|% -0,21
|
|Frank
|8,0728
|8,1214
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0045
|2,0145
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-0,27
|
|Altın Gr.
|411
|411
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,74
|68,74
|2,00
|