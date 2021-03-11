***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 10:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.02.2021 tarihinde ihraç edilen 2.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BV6 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 11.03.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917204
BIST
10:551.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.574
10:557,4488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0557
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,5222
En Düşük
7,4371
10:558,9098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0462
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
8,9775
En Düşük
8,8904
10:55415,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 415,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TRILC
|16,10
|1.049.237
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|26.804.039
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|33.690.591
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|DIRIT
|8,60
|261.294
|% 8,04
|
|METUR
|35,64
|23.038.331
|% -9,95
|
|IZFAS
|7,84
|1.458.590
|% -9,26
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|SASA
|49,34
|710.039.324
|% 6,20
|
|GARAN
|9,15
|280.819.126
|% -0,22
|
|SISE
|7,73
|260.574.333
|% 0,52
|
|PETKM
|6,29
|203.549.680
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,39
|203.144.783
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,39
|203.144.783
|% 0,42
|
|IZMDC
|2,88
|139.471.438
|% -6,49
|
|TSKB
|1,73
|67.704.431
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,39
|49.865.679
|% -0,71
|
|SISE
|7,73
|260.574.333
|% 0,52
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4439
|7,4488
|% -0,74
|
|Euro
|8,9023
|8,9098
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,3477
|10,3996
|% -0,59
|
|Frank
|7,9813
|8,0294
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9783
|1,9882
|% -0,67
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,68
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,22
|
Seans Raporu
10:55
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11:07EUYO
Yüzde 6.20 oranında artışla 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 943 adet işlem
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11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.46 ) 1, 657
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11:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SASA, SODA
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11:06XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 5, 691.00 milyon TL de