***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 10:45
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.02.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BU8 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 11.03.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917205
BIST
11:041.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.574
11:047,4471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0574
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:048,9078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0482
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:04415,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 415,83
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SANKO
|10,92
|27.078.633
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.083.482
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.438.951
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|FADE
|14,80
|43.638.478
|% 9,63
|
|METUR
|35,64
|23.538.574
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|IZMDC
|2,87
|144.689.712
|% -6,82
|
|SASA
|49,16
|816.766.840
|% 5,81
|
|SISE
|7,76
|378.417.017
|% 0,91
|
|GARAN
|9,15
|296.959.417
|% -0,22
|
|GUBRF
|81,65
|216.330.064
|% -1,09
|
|PETKM
|6,29
|213.526.252
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,40
|208.012.214
|% 0,84
|
|IZMDC
|2,87
|144.689.712
|% -6,82
|
|SISE
|7,76
|378.417.017
|% 0,91
|
|TSKB
|1,73
|69.129.958
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,39
|50.052.948
|% -0,71
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4409
|7,4480
|% -0,75
|
|Euro
|8,8989
|8,9060
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,3528
|10,4047
|% -0,54
|
|Frank
|7,9870
|8,0351
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% -0,57
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|11,57
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|0,35
|