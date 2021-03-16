***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 15:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19.02.2020 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 500.000 Nominal tutarlı, 20.04.2021 vadeli 35 Günlük, TR0AKYM01C62 ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 16.03.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918450
BIST
15:531.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,17
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:537,4955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0372
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:538,9437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:53416,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,64
|Açılış
|: 416,89
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SANKO
|14,53
|36.198.239
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.056.468.982
|% 9,97
|
|VAKKO
|17,22
|60.459.282
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.806.158
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,63
|68.228.102
|% -6,38
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|KRGYO
|7,07
|39.081.758
|% -5,86
|
|GARAN
|8,91
|1.181.589.246
|% 2,18
|
|KOZAL
|125,60
|1.102.641.323
|% 1,70
|
|FROTO
|208,40
|1.056.468.982
|% 9,97
|
|OTKAR
|456,90
|960.500.236
|% 4,79
|
|KRDMD
|7,77
|703.398.055
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,25
|302.845.080
|% 0,90
|
|GSRAY
|4,24
|506.507.638
|% 7,34
|
|TSKB
|1,70
|164.731.756
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,77
|703.398.055
|% 2,37
|
|PETKM
|6,18
|465.275.026
|% 0,49
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4910
|7,4955
|% -0,49
|
|Euro
|8,9374
|8,9437
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,3507
|10,4026
|% -0,88
|
|Frank
|8,0504
|8,0989
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% -0,68
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-29,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|-29,26
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-14,15
|
|Çeyrek
|669
|684
|-7,08
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-1,00
|