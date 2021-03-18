***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 11:05
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 11.02.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BX2 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 18.03.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918966
BIST
12:291.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:297,4785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:298,9483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,0489
En Düşük
8,9299
12:29418,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,51
|Açılış
|: 418,04
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TRILC
|25,90
|10.285.848
|% 9,93
|
|PAMEL
|30,76
|4.297.208
|% 9,08
|
|IDEAS
|75,00
|1.519.125
|% 7,14
|
|MAVI
|57,80
|41.502.163
|% 4,24
|
|DERAS
|9,14
|13.252.131
|% 3,16
|
|VAKKO
|16,40
|23.783.732
|% -6,82
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|FROTO
|219,20
|1.483.878.527
|% -4,36
|
|YAPRK
|109,10
|3.556.385
|% -4,30
|
|FROTO
|219,20
|1.483.878.527
|% -4,36
|
|GARAN
|8,96
|599.584.061
|% 2,40
|
|THYAO
|14,19
|587.969.983
|% -2,47
|
|KRDMD
|7,56
|538.972.884
|% -0,66
|
|SISE
|7,84
|377.662.398
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,19
|241.938.912
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|289.571.870
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,56
|538.972.884
|% -0,66
|
|GARAN
|8,96
|599.584.061
|% 2,40
|
|TSKB
|1,71
|103.040.555
|% 1,18
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4754
|7,4785
|% -0,23
|
|Euro
|8,9408
|8,9483
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,3990
|10,4512
|% -0,33
|
|Frank
|8,0453
|8,0937
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9844
|1,9944
|% -0,38
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,55
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.763
|2.833
|-1,53
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-0,74
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,63
|