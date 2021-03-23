***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 10:27
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.02.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01BZ7 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 23.03.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919868
BIST
11:231.284
En Yüksek
|Değişim
|: -6,88%
|| -94,86
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:237,7110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0709
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
11:239,2871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0280
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,5275
En Düşük
9,2056
11:23433,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 433,95
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|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:23
|TRILC
|34,44
|100.348.957
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|GSDDE
|5,86
|1.333.072
|% 2,63
|
|ARSAN
|9,98
|20.811.801
|% 2,57
|
|BJKAS
|6,05
|43.677.617
|% 2,20
|
|BERA
|18,45
|2.122.017
|% -10,00
|
|GLYHO
|5,04
|19.171.645
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.976.272
|% -10,00
|
|GOZDE
|6,57
|29.279.931
|% -10,00
|
|KLMSN
|18,81
|2.555.792
|% -10,00
|
|EREGL
|13,43
|319.109.384
|% -8,70
|
|GARAN
|7,19
|240.910.376
|% -9,90
|
|FROTO
|192,00
|223.552.208
|% -6,61
|
|AKBNK
|4,80
|205.624.470
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,16
|201.325.654
|% -9,62
|
|YKBNK
|2,16
|201.325.654
|% -9,62
|
|EKGYO
|1,74
|91.431.666
|% -7,94
|
|TSKB
|1,34
|61.796.367
|% -8,84
|
|AKBNK
|4,80
|205.624.470
|% -9,94
|
|PETKM
|5,05
|189.736.318
|% -7,34
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7035
|7,7110
|% -0,91
|
|Euro
|9,2590
|9,2871
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,6989
|10,7526
|% -0,32
|
|Frank
|8,3272
|8,3774
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0620
|2,0723
|% -0,12
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,89
|
|Altın Gr.
|434
|434
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,64
|63,64
|-0,98
|