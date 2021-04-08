***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 16:16
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 04.03.2021 tarihinde ihraç edilen 2.250.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01C47 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 08.04.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925214
BIST
17:461.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:468,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:469,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:46461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,83
|Açılış
|: 460,87
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:46
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.132.734
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.369.665
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.670.439
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.122.784
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.491.651
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.113.610
|% 9,95
|
|GARAN
|6,78
|665.705.564
|% -0,88
|
|SISE
|7,45
|583.684.922
|% 0,81
|
|THYAO
|12,54
|577.990.921
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,32
|572.631.023
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|572.631.023
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|301.188.966
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|242.089.546
|% -0,45
|
|GARAN
|6,78
|665.705.564
|% -0,88
|
|TSKB
|1,40
|136.775.781
|% -0,71
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1474
|8,1539
|% 0,09
|
|Euro
|9,7069
|9,7179
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1817
|11,2378
|% 0,18
|
|Frank
|8,7781
|8,8310
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1680
|2,1789
|% 0,08
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de
-
17:56SILVR
Yüzde 5.08 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 932, 114 adet işlem