***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 13:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 05.03.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01C54 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 09.04.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926035
BIST
14:431.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -29,25
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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1.415
En Düşük
1.387
14:438,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 8,1300
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
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8,1726
En Düşük
8,1219
14:439,7050
En Yüksek
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|: -0,12%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 459,25
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460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:41
|TUREX
|14,52
|257.991
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.130.920
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|486.105
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.248.505
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.993.955
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|162.539.577
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|14.198.994
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|770.627.227
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,27
|677.272.634
|% -2,15
|
|BJKAS
|10,71
|648.375.510
|% 5,31
|
|JANTS
|841,00
|467.443.313
|% -1,06
|
|GARAN
|6,67
|456.354.591
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,88
|287.427.130
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|201.363.751
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,22
|375.298.395
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|212.357.206
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,82
|265.213.776
|% 6,82
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1513
|8,1557
|% 0,29
|
|Euro
|9,7030
|9,7123
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1561
|11,2120
|% 0,13
|
|Frank
|8,7762
|8,8290
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,22
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,29
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-19,78
|
|Yarım
|1.456
|1.493
|-9,56
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,78
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,11
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