***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 15:22
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.03.2021 tarihinde ihraç edilen 500.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01C62 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 20.04.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929635
BIST
15:281.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
15:288,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
15:289,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0442
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
15:28462,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,70
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.818.916
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.167.381
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,27
|18.429.576
|% 8,96
|
|BRISA
|25,56
|35.248.728
|% 7,30
|
|FADE
|14,40
|34.112.487
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.425.575
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.536.507
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,13
|1.104.238.707
|% 1,86
|
|EREGL
|18,10
|800.250.455
|% -0,33
|
|PETKM
|6,59
|689.355.730
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,85
|588.849.167
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,31
|511.946.712
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,85
|588.849.167
|% -0,54
|
|TSKB
|1,27
|198.742.806
|% -1,55
|
|GARAN
|7,13
|1.104.238.707
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,14
|310.103.226
|% 2,88
|
|PETKM
|6,59
|689.355.730
|% -0,30
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1182
|8,1236
|% 0,44
|
|Euro
|9,7753
|9,7832
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2967
|11,3534
|% 0,19
|
|Frank
|8,8322
|8,8854
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1577
|2,1685
|% 0,38
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,28
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|12,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|4,72
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|2,28
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,41
|67,41
|0,36
|
Seans Raporu
15:28
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15:40IHYAY
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