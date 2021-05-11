***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 16:42
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 06.04.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01C88 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 11.05.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936190
BIST
17:161.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,58
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:168,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:1610,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:16488,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 488,54
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CEMAS
|1,32
|159.945.363
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.128.667
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.688.913
|% 9,82
|
|SARKY
|17,02
|124.187.257
|% 7,86
|
|GEDZA
|40,70
|25.324.427
|% 7,39
|
|JANTS
|69,25
|274.688.137
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.346.779
|% -9,94
|
|AYEN
|5,45
|83.250.227
|% -9,17
|
|DZGYO
|2,06
|25.389.485
|% -8,44
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,80
|1.214.863.290
|% 1,03
|
|KOZAL
|127,70
|1.128.083.740
|% -0,62
|
|PETKM
|6,68
|977.437.041
|% 1,06
|
|GARAN
|7,70
|967.201.263
|% -1,66
|
|THYAO
|13,37
|914.281.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|289.514.844
|% -2,60
|
|PETKM
|6,68
|977.437.041
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,12
|295.269.568
|% -1,40
|
|KRDMD
|8,80
|1.214.863.290
|% 1,03
|
|GARAN
|7,70
|967.201.263
|% -1,66
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2952
|8,3004
|% 0,34
|
|Euro
|10,0922
|10,1277
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,6916
|11,7502
|% 0,38
|
|Frank
|9,1642
|9,2194
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2054
|2,2164
|% 0,24
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-4,04
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|-0,04
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 15, 719.00 milyon TL de
-
17:29ADESE
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 959, 471 adet işlem
-
17:27TSGYO
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 505 adet işlem
-
17:26KERVT
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 008, 531 adet işlem
-
17:25BIOEN
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 16.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 495, 527 adet işlem