***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 11:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2021 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 25.06.2021 vadeli 35 Günlük,
TR0AKYM01CA8
ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 21.05.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937148
BIST
16:071.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:078,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:0710,2188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0428
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
16:07508,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,05
|Açılış
|: 508,89
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SONME
|38,64
|7.405.003
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.919.103
|% 9,91
|
|FENER
|34,28
|482.926.683
|% 9,59
|
|OZGYO
|1,85
|11.032.709
|% 8,82
|
|BERA
|29,00
|58.442.101
|% 7,49
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|31,00
|59.504.673
|% -6,91
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|727.133.237
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|636.224.409
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,20
|618.424.224
|% 2,00
|
|JANTS
|89,15
|616.711.028
|% 1,48
|
|FENER
|34,28
|482.926.683
|% 9,59
|
|YKBNK
|2,18
|376.197.012
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.273.453
|% 1,02
|
|TSPOR
|2,57
|111.222.985
|% 4,90
|
|CEMAS
|1,34
|43.497.776
|% -0,74
|
|GWIND
|4,45
|138.388.103
|% 1,14
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3696
|8,3730
|% -0,09
|
|Euro
|10,2136
|10,2188
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,8574
|11,9169
|% 0,01
|
|Frank
|9,2930
|9,3490
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2269
|2,2380
|% -0,05
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|