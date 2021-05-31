***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 15:29
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2021 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 3.000.000 Nominal tutarlı, 05.07.2021 vadeli 35 Günlük,
TR0AKYM01CC4
ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 31.05.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939033
BIST
15:161.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:168,4868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0779
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:1610,3626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0793
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:16520,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,30
|Açılış
|: 520,95
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:16
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.633.509
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.949
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.703.622
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.398.644
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.422.669
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,91
|557.134.779
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|464.789.354
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.652.549
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|295.875.619
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,10
|78.792.355
|% 0,00
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4848
|8,4868
|% -0,91
|
|Euro
|10,3551
|10,3626
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0231
|12,0834
|% -0,77
|
|Frank
|9,4081
|9,4648
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% -0,73
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,22
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|0,91
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:28XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 8, 379.00 milyon TL de
-
15:28GEDZA
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 38.60 lira fiyatla işlem gören hissede 467, 199 adet işlem
-
15:25SANFM
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 772 adet işlem
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, BALAT, EPLAS, CELHA, MZHLD, YAYLA, TUCLK, BRMEN