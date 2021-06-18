***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 16:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2021 Yönetim Kurulu karar tarihli, 250.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde 1.000.000 Nominal tutarlı, 27.07.2021 vadeli 39 Günlük,
TR0AKYM01CF7
ISIN kodlu, vade başlangıç tarihi 18.06.2021 olan 1.00 ihraç fiyatı üzerinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943107
BIST
16:591.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,31
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:598,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
16:5910,3820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0155
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:59498,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,61
|Açılış
|: 498,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:57
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.273.169
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.901.089
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.315.728
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|10.992.751
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,14
|20.032.434
|% -5,54
|
|EKGYO
|2,10
|688.031.777
|% -0,94
|
|KOZAL
|121,80
|473.383.171
|% -1,38
|
|HALKB
|4,99
|243.967.342
|% 2,89
|
|BOBET
|5,71
|236.198.807
|% 1,78
|
|PGSUS
|77,20
|183.828.985
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,10
|688.031.777
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,20
|84.439.450
|% -0,83
|
|BOBET
|5,71
|236.198.807
|% 1,78
|
|CEMAS
|1,21
|28.335.446
|% -0,82
|
|ODAS
|1,95
|33.863.302
|% -0,51
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7419
|8,7468
|% 0,32
|
|Euro
|10,3791
|10,3871
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0588
|12,1193
|% -0,39
|
|Frank
|9,4401
|9,4970
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3228
|2,3345
|% 0,21
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-1,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.287
|3.374
|10,59
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,12
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,04
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,10
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:13ATATP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 416 adet işlem
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17:12XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 10, 943.00 milyon TL de
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17:11VERTU
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 489 adet işlem
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17:10SEYKM
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 471 adet işlem
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, ARCLK