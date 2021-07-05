***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 13:40
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 31.05.2021 tarihinde ihraç edilen 3.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01CC4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 05.07.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946128
BIST
13:481.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,47
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.388
En Düşük
1.376
13:488,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
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8,7122
En Düşük
8,6549
13:4810,3229
En Yüksek
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|: 0,24%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,2698
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|Açılış
|: 499,98
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|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler13:48
|VAKFN
|11,77
|8.571.369
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.638.177
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.370.333
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|20.593.120
|% 9,87
|
|ALCAR
|288,60
|43.943.665
|% 9,07
|
|PKENT
|2.304,00
|1.993.812
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|6.426.334
|% -9,96
|
|KENT
|225,60
|489.613
|% -7,92
|
|METUR
|4,99
|52.359.113
|% -7,59
|
|DOKTA
|28,12
|98.859
|% -4,35
|
|THYAO
|14,01
|734.837.614
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|482.023.317
|% 1,19
|
|SASA
|29,40
|375.389.394
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,70
|263.719.474
|% 0,99
|
|KOZAL
|112,70
|211.475.694
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,20
|144.605.203
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,28
|77.684.469
|% 5,79
|
|GARAN
|8,50
|482.023.317
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|734.837.614
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,62
|115.075.926
|% 5,65
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6819
|8,6848
|% 0,06
|
|Euro
|10,3187
|10,3229
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,9874
|12,0475
|% 0,16
|
|Frank
|9,3855
|9,4420
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3061
|2,3177
|% -0,05
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,17
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|8,06
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,89
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,21
|