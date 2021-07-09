***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Haziran 2021 tarihli toplantısında alınan karar ile"Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca Şirketimizin bireysel portföy yöneticiliği faaliyet izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. "Geniş yetkili aracı kurum" olarak bundan sonra faaliyette bulunabileceğimiz hizmet ve faaliyetlerin ayrıntısını gösteren tablo ekteki şekilde güncellenmiştir.İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950081BIST