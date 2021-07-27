***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 13:07
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 18.06.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 39 gün vadeli TR0AKYM01CF7 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 27.07.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951999
BIST
17:251.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:258,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:2510,1196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:25494,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 494,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VANGD
|5,51
|7.969.546
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|28.721.117
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.125.792
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.857.911
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,30
|13.745.258
|% -5,57
|
|AVOD
|5,36
|7.602.783
|% -5,13
|
|SILVR
|5,52
|20.409.843
|% -4,66
|
|THYAO
|12,59
|1.020.389.785
|% 2,27
|
|GARAN
|8,21
|744.227.107
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,50
|652.580.366
|% 1,21
|
|KARSN
|3,93
|454.737.199
|% 5,65
|
|SASA
|29,86
|422.317.890
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|319.366.368
|% 0,88
|
|KARSN
|3,93
|454.737.199
|% 5,65
|
|PEKGY
|1,00
|95.903.608
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|744.227.107
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,50
|652.580.366
|% 1,21
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5605
|8,5644
|% 0,14
|
|Euro
|10,1142
|10,1196
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7860
|11,8452
|% 0,02
|
|Frank
|9,3077
|9,3638
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2750
|2,2864
|% 0,07
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|2,00
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|3,50
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|1,69
|
|Çeyrek
|794
|812
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|
Seans Raporu
17:25
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, HALKB, VESTL
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 9 artarak (% 0.83 ) 1, 198
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17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ETYAT, IDGYO, YAYLA, SODSN, AGYO, AVHOL, EMKEL, ANHYT, VANGD
-
17:34
TSPOR, TMSN, EDIP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
UMPAS, UZERB, SERVE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında