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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2022 10:05
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim kurulumuzun 03.06.2022 tarihli, 2022/71 numaralı kararı ile:
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortağının olağanüstü olarak 27 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 16.30'da Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
27 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul gündemi:
1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.      Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3.      Kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036852


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