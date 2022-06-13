***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 10:05
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 03.06.2022 tarihli, 2022/71 numaralı kararı ile:
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortağının olağanüstü olarak 27 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 16.30'da Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
27 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul gündemi:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3. Kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036852
BIST
11:192.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,72
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
11:1917,2593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
11:1918,1166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1249
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1166
En Düşük
17,9666
11:191.014,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.014,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler11:19
|RAYSG
|11,77
|1.567.162
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.463.171
|% 9,92
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|PENTA
|466,60
|23.798.549
|% 8,36
|
|FONET
|15,53
|48.554.520
|% 8,22
|
|TSGYO
|4,94
|3.701.606
|% -9,85
|
|ULUUN
|17,95
|37.836.870
|% -8,56
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|DAGI
|3,61
|24.323.123
|% -4,75
|
|YGGYO
|18,43
|1.661.971
|% -3,81
|
|THYAO
|47,16
|1.568.446.368
|% 0,34
|
|EREGL
|31,22
|560.258.945
|% 0,26
|
|SISE
|21,94
|481.351.032
|% -0,99
|
|SASA
|42,88
|460.891.461
|% 0,61
|
|KRDMD
|13,22
|379.186.661
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,60
|161.263.470
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,72
|200.450.372
|% -0,21
|
|HALKB
|5,80
|223.301.627
|% 1,22
|
|DOHOL
|4,04
|154.487.960
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,18
|42.739.131
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2426
|17,2593
|% -0,01
|
|Euro
|18,0775
|18,1166
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,9327
|21,0377
|% 0,31
|
|Frank
|17,3434
|17,4479
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5829
|4,6059
|% -0,04
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|10,09
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|5,23
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.728
|6.841
|23,00
|
|Yarım
|3.303
|3.346
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.673
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,97
|
Seans Raporu
11:19
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11:33BAYRK
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 568, 066 adet işlem
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11:31GARFA
Yüzde 7.99 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 886 adet işlem
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11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 74 artarak (% 0.17 ) 2, 768
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11:30
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RAYSG, ARTI
-
11:30XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 8, 598.00 milyon TL de