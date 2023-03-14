***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2023 20:24
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Stablex") çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi ("İşlem") amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında, Şirketimiz ile Stablex'in mevcut hissedarları arasında 14.03.2023 tarihinde Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Stablex hisselerinin Şirketimize devri ("Kapanış"), Rekabet Kurulu'nun İşlem'e onay vermesi ve Sözleşme'de düzenlenen diğer ön şartların yerine getirilmesi şartıyla gerçekleştirilecek olup, devir bedelinin ödenmesi Kapanış tarihinde yapılacaktır.
Devre ilişkin açıklamalar Kapanış sonrasında kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124730
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9780
En Düşük
18,9692
17:5920,4131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0474
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4131
En Düşük
20,3613
17:591.161,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.161,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.161,92
En Düşük
1.161,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9724
|18,9770
|% 0,01
|
|Euro
|20,3384
|20,4131
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,9966
|23,1119
|% -0,03
|
|Frank
|20,6961
|20,8208
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0374
|5,0627
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.843
|7.920
|6,00
|
|Yarım
|3.831
|3.875
|3,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.938
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|77,55
|77,55
|0,05
|