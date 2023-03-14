***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarStablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin ("Stablex") çoğunluk hisselerinin Şirketimiz tarafından devralınabilmesi ("İşlem") amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında, Şirketimiz ile Stablex'in mevcut hissedarları arasında 14.03.2023 tarihinde Pay Alım ve İştirak Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.Stablex hisselerinin Şirketimize devri ("Kapanış"), Rekabet Kurulu'nun İşlem'e onay vermesi ve Sözleşme'de düzenlenen diğer ön şartların yerine getirilmesi şartıyla gerçekleştirilecek olup, devir bedelinin ödenmesi Kapanış tarihinde yapılacaktır.Devre ilişkin açıklamalar Kapanış sonrasında kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124730BIST