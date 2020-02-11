***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.02.2020 11:06
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 171.370.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,9
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM32011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 171.370.000
İhraç Fiyatı 0,98767
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818366
BIST
11:41118.015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -326,42
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.827
11:416,0356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,0310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0361
En Düşük
6,0055
11:416,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5908
En Düşük
6,5549
11:41303,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,38
|Açılış
|: 303,92
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,59
|5.748.298
|% 14,70
|
|ARDYZ
|10,46
|191.113.118
|% 14,32
|
|BOSSA
|10,89
|22.457.286
|% 12,97
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|LINK
|27,08
|889.202
|% -8,33
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|RYGYO
|10,78
|43.680.044
|% -5,27
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|THYAO
|14,03
|530.389.354
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,99
|258.664.312
|% -4,47
|
|TSPOR
|3,68
|258.534.664
|% 4,25
|
|ASELS
|24,18
|209.018.155
|% 0,25
|
|SISE
|5,47
|197.435.050
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,99
|258.664.312
|% -4,47
|
|ODAS
|2,09
|176.442.411
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,26
|103.183.314
|% 1,61
|
|TSPOR
|3,68
|258.534.664
|% 4,25
|
|GSRAY
|2,34
|133.477.468
|% 6,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7583
|7,7973
|% 0,21
|
|Frank
|6,1414
|6,1784
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6030
|1,6111
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|-6,37
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,50
|
Seans Raporu
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11:55CEMTS
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