***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 17:13
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 280.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM92023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 280.000.000
İhraç Fiyatı 0,98621
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854433
BIST
17:12115.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -1.412,54
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:126,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:127,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:12391,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,65
|Açılış
|: 391,98
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.165.341
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.799.563
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.639.261
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.294.950
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,45
|25.430.049
|% -8,90
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|24,98
|12.149.830
|% -6,02
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,92
|898.019.979
|% -2,77
|
|KARSN
|3,46
|790.918.937
|% 4,85
|
|GARAN
|8,18
|748.626.737
|% -2,15
|
|ODAS
|2,57
|723.716.010
|% 0,78
|
|ASELS
|32,18
|660.229.601
|% -2,01
|
|SKBNK
|1,56
|499.441.871
|% 4,00
|
|IEYHO
|1,04
|340.599.778
|% 1,96
|
|ALBRK
|1,82
|570.242.875
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,03
|645.653.079
|% -1,93
|
|ODAS
|2,57
|723.716.010
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5358
|8,5786
|% 0,19
|
|Frank
|7,2312
|7,2748
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8260
|1,8351
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,80
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|4,70
|
|Tam
|2.615
|2.626
|4,90
|
|Yarım
|1.270
|1.284
|2,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,59
|