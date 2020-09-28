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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2020 17:30
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.320.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYMK2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2020
İhraç Fiyatı 0,97764

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877032


BIST



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BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 20,46 8.746.576 % 10,00  
ISBIR 3.137,20 7.071.929 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.504.032 % 10,00  
DESPC 11,56 33.976.285 % 9,99  
TLMAN 37,42 4.623.915 % 9,99  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Dolar 7,7852 7,7892 % 1,71  
Euro 9,0688 9,0778 % 1,92  
Sterlin 9,9762 10,0262 % 2,51  
Frank 8,3486 8,3989 % 1,65  
Riyal 2,0684 2,0788 % 1,61  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 6,43  
Altın Gr. 468 468 9,68  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 0,37  
Gümüş Gr. 5,84 5,85 0,21  
B. Petrol 42,72 42,72 0,31  
Seans Raporu 17:48
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