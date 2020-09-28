***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.09.2020 17:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.320.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYMK2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2020
İhraç Fiyatı 0,97764
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877032
BIST
17:521.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
17:527,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1352
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
17:529,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,1725
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1493
En Düşük
8,8904
17:52466,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 8,47
|Açılış
|: 466,74
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
471,40
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DURDO
|20,46
|8.746.576
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|33.976.285
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.623.915
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.711.246
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,39
|131.172.256
|% -9,67
|
|SEKUR
|11,94
|11.282.128
|% -9,48
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|SISE
|7,70
|3.709.894.911
|% 8,91
|
|GARAN
|7,02
|1.719.428.493
|% -2,09
|
|ASELS
|17,43
|896.950.181
|% 1,22
|
|PETKM
|4,21
|562.792.137
|% -0,24
|
|CEMTS
|15,21
|558.944.010
|% 1,67
|
|SISE
|7,70
|3.709.894.911
|% 8,91
|
|GARAN
|7,02
|1.719.428.493
|% -2,09
|
|ODAS
|2,71
|544.341.589
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|313.204.067
|% -1,42
|
|PETKM
|4,21
|562.792.137
|% -0,24
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7852
|7,7892
|% 1,71
|
|Euro
|9,0688
|9,0778
|% 1,92
|
|Sterlin
|9,9762
|10,0262
|% 2,51
|
|Frank
|8,3486
|8,3989
|% 1,65
|
|Riyal
|2,0684
|2,0788
|% 1,61
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|6,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|9,68
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,21
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|0,31
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de