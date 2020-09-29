***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 182.320.000Türü Finansman BonosuVadesi 30.11.2020Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYMK2025Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.320.000İhraç Fiyatı 0,97764Ek AçıklamalarYukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir. 28.09.2020'de ihraç edilen borçlanma aracımızın "Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar" bilgisi ihraç duyusunda sehven boş bırakılmış olup, ilgili bilgi yukarıdaki tabloya ilave edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877167BIST