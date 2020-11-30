***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.11.2020 21:54
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.320.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYMK2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.320.000
İhraç Fiyatı 0,97764
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.11.2020
Kayıt Tarihi 27.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.11.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir. 28.09.2020'de ihraç edilen borçlanma aracımızın "Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar" bilgisi ihraç duyusunda sehven boş bırakılmış olup, ilgili bilgi yukarıdaki tabloya ilave edilmiştir. Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfası bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890648
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