***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 163.755.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.04.2021Vade (Gün Sayısı) 141Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYM42127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.20202 26.01.2021 25.01.2021 26.01.20213 23.02.2021 22.02.2021 23.02.20214 23.03.2021 22.03.2021 23.03.20215 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890649BIST