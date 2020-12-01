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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2020 10:13



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 163.755.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 141
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM42127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.755.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
2 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021
3 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021
4 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021
5 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir. Satışı gerçekleştirilen nominal tutar bilgisi eklenerek bildirim güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890690


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 35,66 167.388 % 9,99  
ALCAR 233,60 34.962.272 % 9,98  
ETYAT 4,08 3.508.112 % 9,97  
SELEC 13,79 36.911.513 % 9,97  
SAFKR 16,77 9.895.603 % 9,97  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 7,8620 7,8682 % 0,54  
Euro 9,4118 9,4251 % 0,96  
Sterlin 10,4482 10,5006 % 0,46  
Frank 8,6025 8,6543 % 0,30  
Riyal 2,0809 2,0914 % 0,03  
daha fazla
10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 12,41  
Altın Gr. 450 450 3,07  
Cumhuriyet 2.950 2.994 -46,00  
Tam 2.942 3.017 -40,76  
Yarım 1.422 1.459 -19,72  
Çeyrek 713 730 -9,86  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 0,39  
Gümüş Gr. 5,76 5,77 0,07  
B. Petrol 47,50 47,50 -0,38  
Seans Raporu 10:42
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