***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.12.2020 18:15
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKYM42127 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 1. Kupon Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 163.755.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 141
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM42127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.755.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 1,3141 16,5393 17,8586
2 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021
3 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021
4 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021
5 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 29.12.2020 ödeme tarihli 1. dönem kupon oranı %1,3141 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895246
BIST