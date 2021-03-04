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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2021 17:23



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.250.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,1
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.250.000
İhraç Fiyatı 0,95682

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915145


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KRVGD 18,59 272.688.862 % 10,00  
CRFSA 66,00 19.453.640 % 10,00  
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Riyal 1,9745 1,9844 % -0,24  
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Altın Gr. 410 410 -0,78  
Cumhuriyet 2.726 2.767 12,00  
Tam 2.714 2.785 13,47  
Yarım 1.312 1.347 6,52  
Çeyrek 658 673 3,26  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,15  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,04  
B. Petrol 65,33 65,33 1,26  
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