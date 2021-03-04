***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2021 17:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.250.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,1
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.250.000
İhraç Fiyatı 0,95682
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915145
BIST
17:191.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:197,4186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0269
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
17:198,9434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0431
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9308
17:19409,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,17
|Açılış
|: 409,38
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DYOBY
|16,72
|164.541.847
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.440.886
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|272.688.862
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.453.640
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.502.454
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|29.353.167
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|90,30
|444.249.788
|% -8,65
|
|THYAO
|14,72
|2.472.975.602
|% -1,34
|
|PETKM
|5,88
|1.304.028.911
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,27
|1.133.655.819
|% 2,97
|
|SISE
|7,67
|1.127.072.716
|% 0,66
|
|GARAN
|9,28
|979.653.399
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,42
|812.961.654
|% -0,41
|
|PETKM
|5,88
|1.304.028.911
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,34
|570.531.632
|% 0,60
|
|THYAO
|14,72
|2.472.975.602
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,27
|1.133.655.819
|% 2,97
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4137
|7,4186
|% -0,36
|
|Euro
|8,9365
|8,9434
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,3468
|10,3987
|% -0,12
|
|Frank
|8,0135
|8,0618
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,24
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-0,47
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|12,00
|
|Tam
|2.714
|2.785
|13,47
|
|Yarım
|1.312
|1.347
|6,52
|
|Çeyrek
|658
|673
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|1,26
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 55 artarak (% 0.53 ) 1, 622
-
17:31XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 22, 303.00 milyon TL de
-
17:30DYOBY
Yüzde 10.00 oranında artışla 16.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 129, 307 adet işlem
-
17:28INDES
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 096 adet işlem
-
17:27RHEAG
Yüzde 6.41 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 803, 329 adet işlem