Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.03.2021 16:51



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKYM42127 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 4. Kupon Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 163.755.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 141
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM42127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.755.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 1,3141 16,5393 17,8586
2 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 1,3847 18,0506 19,634
3 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 1,3728 17,8954 19,4511
4 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 1,4005 18,2565 19,8773
5 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 29.12.2020 ödeme tarihli 1. dönem kupon oranı %1,3141 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 26.01.2021 ödeme tarihli 2. dönem kupon oranı %1,3847 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 23.02.2021 ödeme tarihli 3. dönem kupon oranı %1,3728 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 23.03.2021 ödeme tarihli 4. dönem kupon oranı %1,4005 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919765


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.379
Değişim :  -9,79% |  -149,74
Açılış :  1.492  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.492 En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 31,32 106.951.078 % 9,97  
AVHOL 9,28 18.522.785 % 9,95  
TACTR 25,00 397.849 % 0,81  
BJKAS 5,93 849.134.644 % 0,68  
DOCO 615,80 121.148.316 % 0,62  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8866 7,8948 % 9,45  
Euro 9,4432 9,5320 % 10,96  
Sterlin 10,9150 10,9697 % 9,44  
Frank 8,5211 8,5725 % 10,21  
Riyal 2,1033 2,1139 % 9,70  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -9,19  
Altın Gr. 442 442 37,13  
Cumhuriyet 2.892 2.935 119,00  
Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,64 25,66 -0,59  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,45  
B. Petrol 64,86 64,86 0,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru