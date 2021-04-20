***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKYM42127 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı 5. Kupon Oranı ve İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 163.755.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.04.2021Vade (Gün Sayısı) 141Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYM42127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 163.755.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 1,3141 16,5393 17,8586 2.151.871,66 Evet2 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 1,3847 18,0506 19,634 2.267.515,48 Evet3 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 1,3728 17,8954 19,4511 2.248.028,64 Evet4 23.03.2021 22.03.2021 23.03.2021 1,4005 18,2565 19,8773 2.293.388,77 Evet5 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 1,5335 19,9903 21,9432 2.511.182,93 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.04.2021 19.04.2021 20.04.2021 163.755.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 29.12.2020 ödeme tarihli 1. dönem kupon oranı %1,3141 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 26.01.2021 ödeme tarihli 2. dönem kupon oranı %1,3847 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 23.02.2021 ödeme tarihli 3. dönem kupon oranı %1,3728 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 23.03.2021 ödeme tarihli 4. dönem kupon oranı %1,4005 olarak hesaplanmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ihraç edilen TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun 20.04.2021 ödeme tarihli 5. dönem kupon oranı %1,5335 olarak hesaplanmıştır. TRFAKYM42127 ISIN kodlu finansman bonomuzun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929633BIST