***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.04.2021 17:49
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 228.680.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,05
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 228.680.000
İhraç Fiyatı 0,96184
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929698
BIST
17:451.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,22
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
17:458,1160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
17:459,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0464
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
17:45462,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,21
|Açılış
|: 462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler17:43
|JANTS
|709,50
|50.495.149
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.217.654
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.493.673
|% 9,92
|
|OYAYO
|8,34
|25.022.697
|% 9,88
|
|FADE
|14,40
|42.733.392
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.369.363
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.619.304
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|EREGL
|18,39
|1.387.125.493
|% 1,27
|
|GARAN
|7,12
|1.372.362.196
|% 1,71
|
|PETKM
|6,56
|1.044.432.227
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,29
|683.681.192
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,85
|673.897.770
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,85
|673.897.770
|% -0,54
|
|GARAN
|7,12
|1.372.362.196
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|378.914.872
|% 2,40
|
|TSKB
|1,26
|222.040.061
|% -2,33
|
|PETKM
|6,56
|1.044.432.227
|% -0,76
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1098
|8,1160
|% 0,34
|
|Euro
|9,7758
|9,7854
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2896
|11,3462
|% 0,13
|
|Frank
|8,8314
|8,8846
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,08
|
|B. Petrol
|67,26
|67,26
|0,21
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PGSUS, THYAO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 99 kaybederek (% -0.33 ) 1, 188
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, OYAYO, JANTS, SNPAM, BAYRK, ATLAS
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, ORMA, AYES, TKURU, DERIM, MERIT, SAMAT, BLCYT, FADE, ANELE