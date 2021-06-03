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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2021 18:32



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 132
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYME2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,93491

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939966


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EPLAS 30,36 12.091.442 % 10,00  
MZHLD 42,42 4.508.878 % 9,95  
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Sterlin 12,2500 12,3115 % 0,91  
Frank 9,5904 9,6482 % 0,63  
Riyal 2,3161 2,3278 % 1,39  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 -37,48  
Altın Gr. 524 524 -3,41  
Cumhuriyet 3.470 3.523 -12,00  
Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,32 27,36 -0,82  
Gümüş Gr. 7,65 7,65 -0,14  
B. Petrol 71,08 71,08 -0,27  
Seans Raporu 18:05
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