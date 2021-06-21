***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.06.2021 15:00
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 39
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CF7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 27.07.2021 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943369
BIST
16:121.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:128,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:1210,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0745
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:12501,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,13
|Açılış
|: 501,80
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:12
|OZBAL
|10,12
|7.768.426
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.056.359
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.327.320
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.806.580
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,67
|12.564.140
|% 9,75
|
|METUR
|6,39
|63.712.655
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.525.452
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,55
|1.168.164.819
|% 0,07
|
|GARAN
|8,13
|643.848.862
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,11
|601.315.920
|% 2,43
|
|EREGL
|18,08
|438.151.886
|% 1,63
|
|KRDMD
|6,79
|424.676.317
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|601.315.920
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,15
|272.095.380
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.168.164.819
|% 0,07
|
|GARAN
|8,13
|643.848.862
|% -0,37
|
|BOBET
|6,17
|398.561.284
|% 8,25
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7661
|8,7685
|% 0,36
|
|Euro
|10,4378
|10,4423
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,1380
|12,1989
|% 0,91
|
|Frank
|9,4902
|9,5474
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3326
|2,3443
|% 0,42
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,00
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|25,20
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|12,19
|
|Çeyrek
|801
|819
|6,09
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,26
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:24LKMNH
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 529, 987 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, TSKB
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 66 artarak (% 0.22 ) 1, 231
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, TKURU, VKFYO, VAKFN
-
16:23
BOBET, KSTUR, TKURU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında