***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 02.08.2021Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0AKYM01CG5Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000İhraç Fiyatı 1Ek Açıklamalar250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 02.08.2021 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944518BIST