***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.06.2021 17:01
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 02.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CG5
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 02.08.2021 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944518
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0820
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6791
18:0510,3736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0929
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05496,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,09
|Açılış
|: 496,97
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.979.863
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|KOZAL
|116,70
|455.031.334
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|BERA
|12,43
|325.523.192
|% -2,05
|
|HALKB
|5,05
|304.024.551
|% -0,59
|
|IHLGM
|1,05
|54.682.486
|% -7,08
|
|ODAS
|1,81
|60.588.509
|% -4,74
|
|PEKGY
|0,99
|26.679.726
|% -1,00
|
|BERA
|12,43
|325.523.192
|% -2,05
|
|BASGZ
|10,37
|165.260.065
|% -1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6805
|8,6823
|% -0,94
|
|Euro
|10,3668
|10,3736
|% -0,89
|
|Sterlin
|12,0232
|12,0835
|% -0,90
|
|Frank
|9,4069
|9,4636
|% -1,15
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,37
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS