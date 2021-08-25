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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.08.2021 16:00



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 39
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CF7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.07.2021
Kayıt Tarihi 26.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 27.07.2021 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 18.06.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 39 gün vadeli TR0AKYM01CF7 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 27.07.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. İtfa işlemi ile ilgili duyuru 27.07.2021 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile yapılmış olup, mevcut duyurumuz itfa işlemi duyurusunun Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim kapsamında güncellenmesine yöneliktir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960409


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Tam 3.188 3.268 -42,12  
Yarım 1.541 1.581 -20,38  
Çeyrek 773 790 -10,19  
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Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,05  
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