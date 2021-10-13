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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.10.2021 17:16



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 135.050.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 174
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF + %0,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYM42218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.050.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022
2 05.04.2022 04.04.2022 05.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.04.2022 04.04.2022 05.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın ihracı bugün gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970354


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 49,50 9.655.741 % 10,00  
FROTO 177,60 1.544.996.396 % 9,97  
TDGYO 7,09 12.628.253 % 9,92  
ANELE 2,66 70.817.713 % 7,26  
KTSKR 33,00 33.739.544 % 7,00  
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17:26 Alış Satış %  
Dolar 9,0761 9,0822 % 0,52  
Euro 10,5083 10,5153 % 0,81  
Sterlin 12,3766 12,4386 % 1,11  
Frank 9,7824 9,8413 % 1,18  
Riyal 2,4195 2,4316 % 0,74  
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17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 28,09  
Altın Gr. 521 521 9,56  
Cumhuriyet 3.444 3.496 49,00  
Tam 3.433 3.520 56,19  
Yarım 1.659 1.703 27,18  
Çeyrek 832 851 13,59  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,52  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,16  
B. Petrol 82,61 82,61 -0,81  
Seans Raporu 17:26
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