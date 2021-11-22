***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2021 16:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 27.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CQ4
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 27.12.2021 vade sonu tarihli 1.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978974
BIST
16:301.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
16:3011,2394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0122
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:3012,6820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0257
|Açılış
|: 12,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:30665,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,03
|Açılış
|: 665,22
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EDATA
|11,00
|38.919.742
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.281.391
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|244.781.006
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.000.824
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|18.534.498
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.388.760
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,60
|440.509.049
|% -9,74
|
|SEYKM
|16,25
|20.396.134
|% -8,91
|
|TGSAS
|17,61
|36.682.561
|% -6,08
|
|THYAO
|17,38
|2.046.787.831
|% 1,70
|
|GARAN
|11,94
|1.293.430.060
|% -0,91
|
|SISE
|11,16
|1.196.120.896
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,27
|994.745.001
|% 1,10
|
|TSPOR
|9,20
|666.124.722
|% 7,23
|
|ODAS
|1,63
|455.997.279
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,53
|565.091.578
|% -0,56
|
|KRDMD
|8,27
|994.745.001
|% 1,10
|
|THYAO
|17,38
|2.046.787.831
|% 1,70
|
|SISE
|11,16
|1.196.120.896
|% -0,80
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-5,85
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|4.385
|4.452
|0,00
|
|Tam
|4.369
|4.479
|6,40
|
|Yarım
|2.112
|2.167
|3,09
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,55
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|-0,20
|