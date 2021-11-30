***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.11.2021 17:31
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 2.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 04.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CR2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 04.01.2022 vade sonu tarihli 2.000.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980299
BIST
17:211.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:2113,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,2824
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:2114,9127
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4438
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:21754,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 19,61
|Açılış
|: 754,61
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:21
|AKFGY
|5,83
|33.963.715
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.605.279
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|27.028.633
|% -9,93
|
|FENER
|31,08
|183.950.490
|% -9,76
|
|ASELS
|21,74
|2.994.485.749
|% -4,40
|
|GARAN
|11,47
|2.351.725.936
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,20
|2.134.466.615
|% 7,13
|
|THYAO
|17,30
|1.721.774.153
|% -0,12
|
|SASA
|42,98
|1.402.935.436
|% 0,05
|
|YKBNK
|3,19
|1.014.634.956
|% 0,63
|
|GARAN
|11,47
|2.351.725.936
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,57
|1.173.095.458
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,25
|355.904.348
|% -0,44
|
|ASELS
|21,74
|2.994.485.749
|% -4,40
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0872
|13,0987
|% 2,20
|
|Euro
|14,8909
|14,9127
|% 3,07
|
|Sterlin
|17,3861
|17,4733
|% 2,30
|
|Frank
|14,1840
|14,2695
|% 2,65
|
|Riyal
|3,4723
|3,4897
|% 1,97
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,46
|
|Altın Gr.
|755
|756
|20,64
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,64
|0,22
|
|B. Petrol
|70,46
|70,46
|-2,76
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:35BLCYT
Yüzde 4.85 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 943 adet işlem
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 21 artarak (% 0.01 ) 1, 603
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MIATK, CEOEM, KUYAS, DITAS, AKFGY, IHAAS, ISBTR, EMNIS, SELVA
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, PRKAB, YONGA, MEPET
-
17:34
DOAS, KARYE, TSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında