***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.12.2021 14:18
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 10.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CU6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 10.01.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981152
BIST
14:251.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:2513,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:2515,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0388
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:25789,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,08
|Açılış
|: 789,61
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:25
|RNPOL
|10,89
|160.584
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.274.637
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.011.919
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,58
|44.837.063
|% -9,77
|
|MIATK
|32,38
|218.690.963
|% -8,01
|
|GARAN
|11,84
|2.023.216.471
|% 1,54
|
|THYAO
|18,59
|919.080.218
|% 0,32
|
|PETKM
|8,46
|851.185.313
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,52
|830.312.924
|% 2,33
|
|SISE
|13,13
|787.019.810
|% -0,91
|
|TSKB
|1,64
|496.243.398
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|830.312.924
|% 2,33
|
|GARAN
|11,84
|2.023.216.471
|% 1,54
|
|ODAS
|1,66
|277.983.883
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,21
|178.160.943
|% 0,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7709
|13,7771
|% 0,43
|
|Euro
|15,5555
|15,5750
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,2241
|18,3155
|% 0,64
|
|Frank
|14,8804
|14,9701
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6608
|3,6791
|% 0,41
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,59
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.190
|5.320
|0,97
|
|Yarım
|2.509
|2.573
|0,47
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,71
|