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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.01.2022 10:39
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 10.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CT8
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2022
Kayıt Tarihi 07.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 06.12.2021 tarihinde ihraç edilen 750.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01CT8 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 10.01.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. 250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 10.01.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991288


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UZERB 56,30 739.951 % 9,96  
VKING 7,07 5.823.357 % 9,95  
ETILR 6,65 371.097 % 9,92  
QNBFL 90,00 38.610 % 8,04  
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Frank 14,8876 14,9773 % -0,59  
Riyal 3,6556 3,6739 % -0,31  
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10:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -0,83  
Altın Gr. 793 793 -3,83  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,33 22,35 0,03  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,04  
B. Petrol 82,02 82,02 0,27  
Seans Raporu 10:37
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