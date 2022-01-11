***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.01.2022 16:20
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CX0
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 15.02.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992766
BIST
16:202.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,94
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:2013,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0260
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:2015,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0454
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:20804,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,82
|Açılış
|: 804,17
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.361.221
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,06
|64.042.734
|% -5,95
|
|RALYH
|10,81
|63.202.228
|% -4,93
|
|IHAAS
|9,70
|12.821.805
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,50
|233.347.165
|% -4,78
|
|KRDMD
|12,50
|4.736.000.811
|% 8,23
|
|THYAO
|27,10
|4.007.627.037
|% 1,50
|
|EREGL
|31,86
|3.584.259.572
|% 4,46
|
|GARAN
|11,86
|2.199.864.107
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,78
|1.438.641.746
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,78
|1.438.641.746
|% 2,16
|
|KRDMD
|12,50
|4.736.000.811
|% 8,23
|
|EKGYO
|2,42
|668.152.324
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|2.199.864.107
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,12
|550.869.871
|% 0,97
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8320
|13,8454
|% 0,18
|
|Euro
|15,6768
|15,7103
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,7358
|18,8298
|% 0,13
|
|Frank
|14,8802
|14,9698
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6751
|3,6935
|% 0,12
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|6,27
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,57
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.321
|5.456
|36,41
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|17,61
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|1,09
|
Seans Raporu
16:18
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16:33KAPLM
Yüzde 7.76 oranında artışla 30.54 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 732 adet işlem
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16:30KRSTL
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 915, 604 adet işlem
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 91 artarak (% 1.05 ) 2, 293
-
16:29XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 31, 912.00 milyon TL de
-
16:26GEDZA
Yüzde 5.59 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 663 adet işlem