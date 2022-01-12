***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 13:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0AKYM01CX0
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000
İhraç Fiyatı 1
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 15.02.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992994
BIST
13:492.070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 24,09
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
13:4913,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0236
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
13:4915,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0315
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
13:49809,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,32
|Açılış
|: 808,79
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:47
|DOBUR
|118,80
|21.319.854
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|157.000.984
|% 9,88
|
|ORCAY
|39,88
|13.945.514
|% 9,86
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|GEDZA
|20,16
|25.365.080
|% -4,45
|
|SNPAM
|8,51
|45.448
|% -3,84
|
|MIATK
|33,38
|16.430.750
|% -3,53
|
|CELHA
|8,56
|11.781.731
|% -3,28
|
|KRDMD
|12,80
|3.711.898.401
|% 1,27
|
|SISE
|15,45
|2.295.351.806
|% 4,67
|
|THYAO
|27,20
|1.716.812.214
|% 1,12
|
|EREGL
|31,92
|1.518.069.671
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,81
|874.068.612
|% 1,60
|
|KRDMD
|12,80
|3.711.898.401
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,81
|874.068.612
|% 1,60
|
|SISE
|15,45
|2.295.351.806
|% 4,67
|
|PETKM
|9,66
|699.019.541
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,39
|170.683.194
|% 0,84
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8317
|13,8353
|% 0,21
|
|Euro
|15,7094
|15,7299
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,7936
|18,8879
|% 0,23
|
|Frank
|14,9192
|15,0091
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6748
|3,6933
|% 0,28
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-5,41
|
|Altın Gr.
|808
|809
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|5.369
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.341
|5.476
|41,37
|
|Yarım
|2.581
|2.649
|20,01
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,01
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|0,08
|